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31 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых

ОБЩЕСТВО

В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых Фото: Олег Яровиков

В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по РБ, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю в Башкортостане была выше эпидемического порога на 30,6 процента среди взрослого населения. В целом же заболевших стало меньше по сравнению с предыдущей неделей. В республике заболеваемость снизилась на шесть процентов, в Уфе — на 10.

При лабораторном обследовании у 83 процентов больных определяются вирусы гриппа H3N2 (гонконгский штамм гриппа), а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы.

Теги: Роспотребнадзор по РБ,ОРВИ,грипп
 
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