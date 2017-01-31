В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых Фото: Олег Яровиков В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по РБ, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю в Башкортостане была выше эпидемического порога на 30,6 процента среди взрослого населения. В целом же заболевших стало меньше по сравнению с предыдущей неделей. В республике заболеваемость снизилась на шесть процентов, в Уфе — на 10.

При лабораторном обследовании у 83 процентов больных определяются вирусы гриппа H3N2 (гонконгский штамм гриппа), а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы.