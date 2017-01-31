В Уфе группа компаний «Жилой Квартал» разыграла скидки среди своих покупателей - самый крупный приз составил 400 тыс рублей

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УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В торгово-развлекательном центре «Мега» состоялся праздник для покупателей квартир группы компаний «Жилой Квартал». Шестьдесят девять человек, которые заключили договоры с 14 ноября по 31 декабря 2016 года, стали участниками большого события — розыгрыша скидок.

Каждый из собравшихся знал: он гарантированно получит сертификат на скидку, но вот какой будет сумма — пять, десять, пятнадцать, пятьдесят тысяч рублей, а, может, выпадет и максимальная скидка в 400 тысяч рублей, — все это уже зависело от прихоти фортуны.

«Группа компаний «Жилой Квартал» часто радует покупателей различными акциями и скидками, и в этот раз мы хотели подарить нашим клиентам и всем посетителям торгового центра праздник, сделать этот выходной день чуточку веселее», — отметил руководитель строительной компании «МКД-СтройГрупп», которая входит в группу компаний «Жилой Квартал», Ильгиз Бахтияров.

Пока взрослые с волнением ожидали своей очереди подойти к лототрону и вытянуть билетик с заветной цифрой, дети (большинство клиентов компании — это молодые семьи) просто наслаждались происходящим: танцевали с большим добрым «фирменным» котом «Жилого Квартала», участвовали в конкурсах, получали призы и подарки.

Первой большую скидку в 50 000 рублей из лототрона своей счастливой рукой достала Вероника Мурсалимова.

«Для меня это большая неожиданность! Очень приятно!- не скрывала своего восторга Вероника. — Когда мы с мужем покупали квартиру, даже не думали о розыгрыше, а тут сразу 50 тыс рублей — здорово! Планируем потратить их на ремонт».

Как рассказала счастливая обладательница крупной скидки, они с супругом купили квартиру в двухэтажном таунхаусе «Ника» в жилом комплексе «Михайловка Green». Для молодой семьи это было долгожданное и очень желанное приобретение.

«Порадовало внимательное отношение сотрудников компании к покупателям, — добавляет Вероника. — Специалисты доступно и внятно отвечают на любые вопросы, всегда доброжелательны к клиентам. Мы очень довольны, что приобрели жилье именно здесь. Тем более знаем, что «Жилой Квартал» — это надежный и проверенный застройщик».

А вот главная скидка — 400 тыс рублей, — до последнего не давалась в руки.

Несколько человек не смогли прийти на мероприятие, поэтому, по условиям розыгрыша, тянуть счастливый билетик пригласили детей из зала. И, когда в лототроне оставалась всего пара нераскрытых лотов, наконец-то, стало известно имя победителя: скидку в 400 тысяч рублей получила Гузель Нуретдинова. О своем выигрыше она узнала по телефону.

В «Жилом Квартале» уверяют, что это далеко не первый и не последний розыгрыш для клиентов.

«Мы всегда рады удивлять своих покупателей, — говорят в компании. — Будь то светлое и уютное жилье, построенное из качественных и экологичных строительных материалов, или праздники для новоселов».

Справка. Группа компаний «Жилой Квартал» основана в 2001 году. За эти годы она зарекомендовала себя надежным партнером, предлагающим на рынке только качественное жилье. На данный момент группой компаний «Жилой Квартал» построено и сдано более 1500 индивидуальных домов, семь коттеджных поселков в Зубово, Михайловке, Дмитриевке, Нагаево, Зинино, Жилино, Шмидтово, Чесноковке и пять многоквартирных домов в Михайловке и Дмитриевке. Все дома возводятся из керамического кирпича и сдаются точно в срок.

Бесспорным преимуществом жилья от «Жилого Квартала» является продуманная система инженерных коммуникаций, асфальтированные дороги, развитая инфраструктура, условия для активного отдыха и здорового образа жизни, прекрасная транспортная доступность и живописное природное окружение.