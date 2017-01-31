Ледовые городки Уфы уберут только после решения горожан - мэрия Фото: Олег Яровиков Ледовые городки Уфы уберут только после решения горожан - мэрия Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Централизованно убирать елки и ледовые городки в Уфе не будут. Их демонтируют только по решению самих горожан. Об этом на очередном оперативном совещании в мэрии заявил сегодня глава администрации города Ирек Ялалов.

В настоящее время в Уфе проводится опрос жителей, касающийся сроков демонтажа ледовых городков.

«Каждый район примет индивидуальное решение относительно того, когда следует убрать ледовый городок. Если он безопасный и есть много желающих кататься на его горках, почему бы его пока не сохранить?», — сказал Ирек Ялалов, но при этом отметил важность постоянного контроля безопасности в таких городках.

Что же касается ледового городка, расположенного на площади Ленина перед городской администрацией, то «он пока тоже остается», сообщил Ирек Ялалов.