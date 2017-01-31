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31 января Вторник

Уфа   °

В Башкирию приедет генконсул США Маркус Микели

ПОЛИТИКА

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостан с ознакомительной поездкой во вторник, 31 января, прибудет делегация Генерального Консульства США в Екатеринбурге. В составе делегации — Генеральный консул США Маркус Микели и помощник по вопросам политики и экономики Александр Деянов.

Как сообщил агентству «Башинформ» представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров, в программе визита — встреча с региональными специалистами по внешнеэкономической деятельности в Торгово-промышленной палате республики.

Сотрудники дипмиссии посетят НПП «Буринтех» и проведут встречу с руководством предприятия.

Также гостям представят достопримечательности столицы Башкортостана.

Теги: внешнеэкономические связи,генконсул США
 
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