Лизу Агадуллину поздравили в мэрии Уфы со званием «Народный учитель России» Фото: Администрация г. Уфы Лизу Агадуллину поздравили в мэрии Уфы со званием «Народный учитель России» Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поздравил преподавателя средней школы №42 Лизу Агадуллину, которая первой в республике получила звание «Народный учитель Российской Федерации». Государственную награду Лизе Агадуллиной вручил в Кремле Президент России Владимир Путин. Государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности удостоены более 30 россиян, включая учителя из Уфы.

Вместе с учительницей из Уфы награждены кардиохирург Ренат Акчурин, народный артист РСФСР Василий Ливанов и бессменный руководитель «Клуба весёлых и находчивых» Александр Масляков.

Ирек Ялалов поздравил Лизу Агадуллину с получением престижного звания «Народный учитель Российской Федерации» и вручил ей Почетную грамоту администрации Уфы.

Лиза Киямовна Агадуллина работает в школе с 1959 года. 44 года она проработала в уфимских школах. Более 100 ее учеников стали призерами республиканских, всероссийских и международных олимпиад. Среди ее учеников — деятели науки и образования, медицины и юриспруденции, специалисты нефтяной и строительной отраслей, предприниматели.

Как отметила на церемонии награждения первый педагог Башкортостана, удостоенный звания «Народный учитель России», подготовка призеров и победителей различных олимпиад никогда не была ее главной целью в работе.

«Я начинала с должности пионервожатой и стараюсь оставаться ею и сейчас. В своих учениках стараюсь воспитывать прежде всего личность. Стремлюсь к тому, чтобы мои ученики были порядочными, умными, творчески работающими и добрыми людьми», — подчеркнула Лиза Агадуллина.