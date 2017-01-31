В Башкирии стартует прием работ на конкурс, посвященный творчеству Шайхзады Бабича

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане стартует прием творческих работ учащихся на конкурс, посвященный творчеству Шайхзады Бабича и 100-летию образования республики. В конкурсе могут принять участие школьники со 2 по 11 класс, в рамках трех возрастных групп. Номинации: поэзия, проза (рассказ, сочинение, повесть, миниатюра), публицистика (статья, очерк, фельетон). На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на башкирском и русском языках. Тема свободная, но должна перекликаться с жизнью и творчеством поэта Ш. Бабича и 100 летием образования республики.

Конкурс проходит в три этапа: I этап — прием творческих работ (с 1 февраля по 28 февраля); II этап — работа конкурсной комиссии по оценке представленных работ (с 1 марта по 15 марта); III этап — финал, награждение участников и победителей конкурса, выступление финалистов с авторскими произведениями (не позднее 18 марта).

Работы необходимо высылать на адрес babis_muzeum@mail.ru или напечатанный вариант принести по адресу: Дюртюлинский район, с. Асяново, ул. Н. Юнусова, 20, не позднее 1 марта.

Организатором конкурса является филиал Национального литературного музея РБ — музея Шайхзады Бабича.