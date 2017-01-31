В Башкирии прокуратура требует наказать виновных в смерти ребенка у водонапорной башни Фото: Олег Яровиков В Башкирии прокуратура требует наказать виновных в смерти ребенка у водонапорной башни Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Прокуратура Уфимского районе требует наказать виновных в смерти ребенка, на которого с водонапорной башни упала снежная глыба. Надзорное ведомство после проверки выяснило, что арендатор сооружения — ООО ЖКХ «Шемяк», проигнорировал требования законодательства о контроле за состоянием башни и охране от несанкционированного доступа.

Как сообщалось ранее, 28 января трое подростков беспрепятственно прошли на территорию объекта в деревне Дубки. Один из них стал наносить удары ногами по трубе башни, на которой образовалась наледь. Друзья предупреждали его об опасности, но 13-летний школьник проигнорировал их замечания. С крыши сорвался кусок льда и упал ему на голову. Полученные травмы оказались смертельными.

Прокуратура района внесла руководителю управляющей компании представление с требованием привлечь виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на особом контроле надзорного ведомства.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».