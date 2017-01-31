В Уфе собираемость платежей за коммунальные услуги превысила 99 процентов Фото: Олег Яровиков В Уфе собираемость платежей за коммунальные услуги превысила 99 процентов Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В 2016 году за жилищно-коммунальные услуги в Уфе начислено 14,062 млрд рублей, из которых оплачено 13,952 млрд. Собираемость платежей составила 99,2 процента, что на 1,2 процента больше, чем в 2015 году.

Такие данные на оперативном совещании в мэрии озвучил генеральный директор МУП «ЕРКЦ» Ильдар Ардаширов.

По его словам, повышению собираемости платежей способствовали, в том числе, проведенные акции «Весна без долгов по квартплате!» и «Встретим осень без долгов по квартплате!» для уфимцев, имеющих задолженность за ЖКУ.

Благодаря этим акциям сумма погашенной задолженности за жилищно-коммунальные услуги составила 440 млн рублей. Сумма начисленной и списанной пени составила 34 млн рублей.

«Совместно с управляющими организациями проведено более 2,2 тысячи заседаний постоянно действующих комиссий по работе с должниками за жилое помещение и коммунальные услуги. По результатам заседаний заключено более трех тысяч соглашений о рассрочке погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 82 миллиона рублей. На сегодняшний день оплачено 40 миллионов рублей», — констатировал Ильдар Ардаширов.

В прошлом году уфимским ЕРКЦ подано 23 исковых заявления о расторжении договора социального найма и выселении с предоставлением другого жилого помещения из-за неуплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По 12 исковым заявлениям задолженность погашена полностью, по 11 заявлениям решения находятся на стадии апелляционного обжалования.

Кроме того, совместно с ОАО «Газпром газораспределение Уфа» приостановлена подача газа в 40 жилых помещениях многоквартирных домов. Общая сумма задолженности составляет 350 тысяч рублей.

«В 2016 году у злостных неплательщиков была проведена установка заглушек на канализацию и произведено отключение горячего водоснабжения. Общее количество установленных заглушек составило три тысячи, количество отключений по услуге «горячее водоснабжение» — 11 тысяч», — сообщил руководитель МУП «ЕРКЦ» г. Уфы.