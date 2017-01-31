В Уфе подвезут воду для отключенных от ХВС домов Фото: Олег Яровиков В Уфе подвезут воду для отключенных от ХВС домов Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе подвезут воду для отключенных от ХВС домов, сообщили в «Службе спасения 112». В связи с работами по врезке нового водопровода в здании бизнес-центра по проспекту Октября, 132/3, с 10.00 31 января до 9.00 1 февраля будет отключена холодная вода в жилых домах по проспекту Октября, 132/1, 132/3, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2, 138, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 144, 144/1, 144/2, 144/3; улица Российская, 80, 82/1, 82/2, 84, 84/1, 86, 86/1, 86/2, 88.

Воду будут подвозить к дому №132 по пр. Октября. Телефоны для справок: 284-15-30 («Уфаводоканал»), 237-97-99 (Управление гражданской защиты по Октябрьскому району Уфы).