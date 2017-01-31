В Башкирии прокуратура предотвратила незаконную застройку участка на берегу Павловского водохранилища Фото: Олег Яровиков В Башкирии прокуратура предотвратила незаконную застройку участка на берегу Павловского водохранилища Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прокуратура предотвратила незаконную застройку участка на берегу Павловского водохранилища. Надзорное ведомство Караидельского района выяснило, что местный Комитет по управлению собственностью Минземимущества республики выставил на торги более семи соток земли в селе Караидель. Извещение о проведении торгов на право аренды участка и использования его для индивидуального жилищного строительства было размещено на официальном сайте torgi.gov.ru.

В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщили, что этот участок не мог быть предметом аукциона, так как находился в охранной зоне водохранилища — в 13 метрах от кромки воды. Его застройка могла ограничить доступ граждан к берегу водоема и привести к его загрязнению.

Прокуратура внесла председателю Комитета представление об устранении правонарушений. В результате незаконный аукцион был отменен, а сотрудника ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности.