В Башкирии открыт прием заявок на конкурс IV Общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации» Фото: Олег Яровиков В Башкирии открыт прием заявок на конкурс IV Общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации» Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане стартовал конкурс на соискание IV Общественной премии Римы Баталовой. Мероприятие проводится Региональным общественным фондом «Молодость нации». Фонд поощряет лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями, тренеров, молодые спортивные семьи с ребенком-инвалидом, благотворителей, а также СМИ, освещающие проблемы инвалидов.

Конкурс проводится уже четвертый год подряд. Вручение премии стало одним из спортивных брендов Башкортостана, получивших высокую оценку со стороны Правительства республики и всего спортивного сообщества, представителей паралимпийского движения и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Победители будут определены в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца», «Открытый взгляд».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку и отправить ее по электронному адресу: fond.batalova@gmail.com. Скачать форму для заполнения можно на сайте фонда «Молодость нации», прием заявок будет проходить с 1 февраля по 5 марта. Телефон для справок: (347) 276-20-36.