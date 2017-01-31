В Башкирии заведующая детсадом присвоила премии воспитателей на более чем 360 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии заведующая детсадом присвоила премии воспитателей на более чем 360 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане заведующая детсадом присвоила премии воспитателей на общую сумму более 360 тысяч рублей. В течение двух лет руководитель дошкольного учреждения сообщала подчиненным, что начислила им премии, часть суммы которых они якобы не заработали. Воспитатели вынуждены были возвращать деньги, по словам заведующей, на нужды детского сада.

Введенные в заблуждение работники передали руководительнице денежные средства в размере более 365 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кумертау.

О незаконных действиях заведующей сотрудники детсада сообщили в полицию. Она признана виновной по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Кумертауский межрайонный суд приговорил 35-летнюю местную жительницу к штрафу в 100 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности в организациях и учреждениях сроком на два года и шесть месяцев. Суд взыскал в пользу воспитателей незаконно удержанные премии.

Подсудимая признала свою вину частично. Городская прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с его чрезмерной мягкостью.