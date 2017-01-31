Уфимский «Толпар» отправился за путевкой в плей-офф-2017 Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Толпар» отправился за путевкой в плей-офф-2017 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» отправился на важный выезд в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, по итогам которого будет во многом ясно, попадет ли команда в плей-офф.

31 января уфимцы сразятся с «Сарматами Оренбурга».

Сейчас «Толпар» на восьмом месте с 81 очком, но имеет на три-четыре игры больше преследователей — «Кузнецких Медведей» и «Мамонтов Югры», потенциально опережающих уфимцев.