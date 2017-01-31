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31 января Вторник

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Башкирия вошла в Топ‑15 медиарейтинга регионов по реализации «майских указов» Владимира Путина

ОБЩЕСТВО

Башкирия вошла в Топ‑15 медиарейтинга регионов по реализации «майских указов» Владимира Путина Фото: Олег Яровиков

Башкирия вошла в Топ‑15 медиарейтинга регионов по реализации «майских указов» Владимира Путина Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан вошел в Топ-15 медиарейтинга регионов России по реализации «майских указов» Президента Владимира Путина по итогам 2016 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

По выполнению указов в сфере экономики республика с медиаиндексом 197,60 заняла 14-ю позицию. В социальной сфере Башкортостан на 15-м месте с индексом 606,95, приводит данные пресс-служба компании «Медиалогия».

В материале уточняется, что рейтинг построен на основе базы СМИ из порядка 37,5 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов в контексте «майских указов» Президента РФ.

Теги: рейтинги,«Медиалогия»
 
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