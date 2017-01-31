В Башкирии лучшие многоквартирные дома получат по 100 тысяч рублей Фото: МинЖКХ РБ В Башкирии лучшие многоквартирные дома получат по 100 тысяч рублей Фото: МинЖКХ РБ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике МинЖКХ начал прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом» по итогам 2016 года. 50 победителей награждаются дипломом и денежной премией в 100 тысяч рублей. Награды вручат председателю совета многоквартирного дома или председателю правления ТСЖ.

В конкурсе могут принять участие дома, в которых реализован один из способов управления в соответствии с Жилищным кодексом РФ (управляющая компания, ТСЖ или непосредственное управление) и соответствующие определенным критериям. В частности, в доме должны выполнять мероприятия по экономии энергоресурсов.

Определять победителей будет конкурсная комиссия, состоящая из руководителей Минжилкомхоза РБ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, глав администраций муниципальных образований республики, регионального Центра Общественного контроля в сфере ЖКХ, профсоюза работников ЖКХ. Заявки принимаются до 15 апреля.