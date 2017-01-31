Правительство России выделило Башкирии более 28 млн рублей на создание и модернизацию объектов АПК Фото: Андрей Старостин Правительство России выделило Башкирии более 28 млн рублей на создание и модернизацию объектов АПК Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостан получит 28 млн 633 тысячи рублей субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, сообщается на сайте Кабмина. В рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы субсидии в размере 10 654,7 млн рублей распределены между бюджетами 38 субъектов Федерации.

Средства должны быть направлены на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.