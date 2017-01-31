Жители Кумертау по достоинству оценили проект «52 выходных дня» Фото: администрация г. Кумертау





Жители Кумертау по достоинству оценили проект «52 выходных дня» Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Кумертау с первых дней 2017 года стартовал новый масштабный проект «52 выходных дня». Он подразумевает вовлечение горожан в проведение активных выходных и популяризацию здорового, социально активного образа жизни. При этом спортивные, культурные и образовательные мероприятия проекта рассчитаны на горожан самого разного возраста.

Как отметили в администрации Кумертау, проект «52 выходных дня» включает как крупные городские мероприятия, так и небольшие, рассчитанные на узкий круг участников.

Спустя месяц после начала проекта горожане по достоинству оценили эту идею.

В минувшие выходные жителей города пригласили сдать пробный Единый государственный экзамен, поболеть за спортсменов на Республиканской спартакиаде по лыжным гонкам для инвалидов, Первенстве ДЮСШ по спортивной аэробике и Первенстве города по дзюдо, посетить психологическую гостиную «Радуга настроения». Любители новинок кино поучаствовали в Ночи кино и посмотрели сразу два фильма по цене одного. Кроме того, все выходные горожане, предпочитающие вести активный образ жизни, посещали каток и новую лыжную трассу, сообщили в администрации муниципалитета.