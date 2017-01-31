В своих стихах он славил родной Башкортостан (К 130-летию со дня рождения сэсэна Фарраха Давлетшина)

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

В эти дни мы с уважением и почтением вспоминаем Фарраха Давлетшина — одного из первых сэсэнов нового Башкортостана, который отражал интересы и чаяния народа, воспевал в своих песнях и баитах надежды простых людей, их стремление к лучшей жизни.

Фаррах Давлетшинович Давлетшин родился 31 января 1887 года в деревне Уртаево Бирского уезда Уфимской губернии, ныне село Староуртаево Дюртюлинского района Башкортостана, в бедной крестьянской семье.

Фаррах очень рано осиротел и батрачил у кулаков. Позже работал чернорабочим на уральских фабриках и заводах, в лесном хозяйстве. В 1916 году случилась непоправимая беда — при аварии парового котла на Акчишминской бумажной фабрике Фаррах полностью лишился зрения и был вынужден вернуться в родную деревню. Он не пал духом и стал известен как народный импровизатор — сочинитель баитов, стихов и песен, продолжатель лучших традиций башкирского фольклора. О себе он писал в одном из своих баитов: «Заходит он в дом. Начинает говорить баиты. Коль платят мало — сразу уходит из дома, коли щедры хозяева — неделями у них гостит. Он ведь только этим, бедняга, живет…».

Фаррах Давлетшин много писал об индустриализации, о радости совместного труда в колхозах, героях полей. В таких произведениях, как «Коллективизация», «Положение коммуны», «Успех колхоза», «Ишимбай», «Советские летчики» он прославлял новую жизнь и людей-тружеников. Оптимизмом и жизнеутверждающим пафосом, духом народности и советского патриотизма проникнуты его произведения, вошедшие в книги «Сказы слепого Фарраха» и «Песни и баиты». Многие его стихи расходились среди людей, заучивались наизусть и считались народными. Он прославился и как талантливый исполнитель собственных сочинений, продолжив народные традиции импровизаторства. В баитах сэсэн творчески использовал все виды фольклора — загадки, пословицы и поговорки, кубаиры, сказы и предания.

В 1939 году Фарраха Давлетшина принимают в Союз писателей Башкирской АССР, за литературные успехи он награждается орденом «Знак Почета». Указом Президиума Верховного Совета БАССР в 1944 году вместе с Мухаметшой Бурангуловым и Саитом Исмагиловым ему было присвоено почетное звание «Народный сэсэн».

Во время войны сэсэн ходил по деревням, часто выступал на сабантуях, собраниях. Большую популярность завоевали его баиты о войне, о судьбах людей; он восхвалял тружеников, критиковал ленивых, стал известен как пламенный трибун.

Свою биографию Фаррах Давлетшин стихотворно описал в произведении «Моя прошедшая жизнь». Очень популярным был его цикл из шести баитов, посвященных Великой Отечественной войне, наиболее полно отражающих творчество сэсэна в этот нелегкий период. Баиты излучали оптимизм и уверенность советского народа в близкой победе над фашизмом, воспевали храбрость и непоколебимость наших воинов.

Шестнадцать произведений сэсэна вошли в книгу «Башкирские сэсэны», изданную в 1953 году. Многотомник «Башкирское народное творчество» также приводит часть его творений. Отдельные стихи и поэмы Фарраха Давлетшина переводились на русский язык и изданы в коллективных сборниках «Поэты Башкирии» и «Славься, Отчизна!».

Умер Фаррах Давлетшинович в возрасте 69 лет 12 января 1956 года и похоронен в деревне Старобаишево Бирского района Башкирской АССР.

Одна из улиц города Дюртюли носит имя Фарраха Давлетшина.