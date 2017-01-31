Международный конкурс исполнителей башкирской и татарской песни «Дуҫлыҡ моңо» им. Ф.Кудашевой принимает заявки

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии вновь пройдет Международный конкурс исполнителей башкирской и татарской песни «Дуҫлыҡ моңо» им. Ф. Кудашевой. Традиционное песенное состязание двух братских народов будет организовано с 5 по 7 апреля в г. Нефтекамске. К участию приглашаются самодеятельные исполнители в возрасте от 16 до 35 лет, а также студенты I-II курса вокальных отделений музыкальных училищ.

Организаторы конкурса — Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, администрация г. Нефтекамска. Фестиваль проводится в целях развития, взаимообогащения культур братских народов; выявления новых звезд национальной культуры; поддержки молодых исполнителей; установления творческих контактов с любительскими коллективами и отдельными исполнителями, проживающими в других регионах России и СНГ; объединения усилий деятелей культуры и искусства, деловых кругов, государственных и общественных организаций Башкортостана и Татарстана в целях укрепления дружбы между народами.

Заявки принимаются до 3 апреля на электронные адреса: gukrcnt@mail.ru, kultura_neft@mail.ru. Для участников стран ближнего и дальнего зарубежья проводится заочный отборочный тур. Для этого необходимо до 20 марта на электронный адрес gukrcnt@mail.ru направить заполненную заявку и плюс-фонограмму двух песен исполнителя. Подробности по телефонам: 8 (347) 289 66 96, 8 905 355 44 20, 8 987 103 48 44, (8 347 83) 4-92-32, 4-24-72, (8 347 83) 3-41-80, 3-50-49.