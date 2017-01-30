Больше всего россияне обеспокоены международной напряженностью - ВЦИОМ Фото: ИА "Башинформ" Больше всего россияне обеспокоены международной напряженностью - ВЦИОМ Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Больше всего россияне обеспокоены международной напряженностью — индекс страхов в декабре 2016-го был равен 14 пунктам, а в январе того же года составлял 23. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Респондентов волнуют исчезновение из продажи привычных товаров или их значительное удорожание, а также обесценивание сбережений. Этот показатель снизился до минимального значения в 2016-м — 10 пунктов; в начале года он равнялся 19.

Индекс страхов, связанных с ростом преступности, в декабре опустился до минус одного пункта. Меньше россияне стали беспокоиться по поводу конфликтов внутри страны (минус семь), а также проблем, связанных со здоровьем и получением медпомощи (минус восемь).

Показатель опасений из-за стихийных бедствий составляет минус 14 пунктов. Снижение доходов (урезание или задержка зарплаты, перевод на низкооплачиваемую работу или на неполную рабочую неделю) волнует опрошенных существенно меньше, чем в начале 2016-го — минус 18 пунктов против минус восьми.

«Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 пунктов — с минус 23 пунктов в январе. Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге страхов: соответствующий показатель индекса в декабре составил минус 50 пунктов», — отмечают социологи.

Опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах РФ. В исследовании приняли участие 1600 человек. Погрешность не превышает 3,5 процента.