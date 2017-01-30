Минтруд пересмотрит перечень недопустимых для женщин работ Фото: ВКонтакте Минтруд пересмотрит перечень недопустимых для женщин работ Фото: ВКонтакте

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минтруд России пересмотрит перечень недопустимых для женщин работ. Об этом узнала «Новая газета». На прошлой неделе Совет Европы представил итоговый доклад по соблюдению Европейской социальной хартии. Эксперты пришли к выводу, что Россия не соблюдает ст. 20 хартии, гарантирующую право на равные возможности и равные условия в том, что касается занятости и профессии, без дискриминации по признаку пола. «Женщинам не разрешается работать во всех сферах, что является дискриминацией по половому признаку», — говорится в заключении.

Речь идет о перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Он утвержден постановлением правительства от 25 февраля 2000 года.

В настоящий момент в данном перечне 456 видов работ, в том числе — на шахтах, в металлургии, химическом производстве. Цель перечня заключается в том, чтобы оградить репродуктивное здоровье женщин от воздействия вредных производственных факторов.

Как пояснили газете в Министерстве труда, в связи с «изменениями технологий современного производства и социально-гигиенических условий труда ряда профессий» возможно актуализировать указанный перечень.