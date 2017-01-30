В сельских районах Башкирии развивают парашютный спорт Фото: администрация Хайбуллинского района В сельских районах Башкирии развивают парашютный спорт Фото: администрация Хайбуллинского района

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В сельских районах Башкортостана развивают парашютный спорт. В Хайбуллинском районе этот вид спорта начал культивироваться с созданием при поддержке руководства района, управления образования штаба Юнармии. Была поставлена задача на базе этой организации общими усилиями создать учебно-спортивный центр патриотического воспитания и подготовки молодежи к армейской службе. Площадкой базирования центра была определена школа села Янтышево, сообщили в администрации района.

Накануне в Янтышево в рамках этого проекта состоялась презентация класса парашютно-десантной подготовки. В презентации приняли участие руководители учреждений района, представители администрации района, директора школ, ветераны десантных войск.

Глава администрации района Раил Ибрагимов отметил важность создаваемой секции, которая позволит молодежи заниматься подготовкой к службе в Вооруженных Силах, укреплять их боевой дух, изучать историю и не бояться трудностей.

«В парашютную секцию мы планируем набирать всех желающих, — рассказал один из организаторов парашютной школы, ведущий специалист отдела авиации регионального отделения ДОСААФ Башкортостана Олег Комянин. — Преподавать будем воздушно-десантную подготовку. Наша цель — дать людям необходимые знания именно по воздушно-десантной подготовке, а не совершение прыжков. Занятия будут проводиться в классе и в центре села Янтышево, на снарядах-элементах воздушно-десантного комплекса. Слушатели познакомятся с устройством парашютно-десантных систем и их укладкой. Пройдя курс обучения, они сдадут экзамен, по результатам которого будут допущены к самостоятельному прыжку. Первые занятия планируется провести в феврале. Около 30 молодых людей уже записались в курсанты».