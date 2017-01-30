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30 января Понедельник

Уфа   °

В России начался эксперимент по маркировке лекарств для борьбы с контрафактом

ОБЩЕСТВО

В России начался эксперимент по маркировке лекарств для борьбы с контрафактом Фото: Олег Яровиков

В России начался эксперимент по маркировке лекарств для борьбы с контрафактом Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев подписал документ о начале эксперимента по маркировке лекарств для борьбы с контрафактом и фальсификатом, сообщает ТАСС.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами. Это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», — заявил глава Правительства на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, специальная автоматизированная система позволит отслеживать все этапы движения лекарств от производителя до аптеки или больницы.

Как сообщил на том же совещании вице-премьер Аркадий Дворкович, автоматизированная система учета лекарств будет добровольной в течение года, затем станет обязательной.

«Речь идет о примерно 350 тысячах участников оборота (лекарств), это около тысячи производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тысяч медицинских учреждений и около 250 тысяч аптечных организаций», — рассказал Дворкович о тех, кто будет задействован в системе учета лекарств. Он также отметил, что цены на эти товары из-за введения маркировки расти не будут.

Теги: лекарственный рынок,борьба с фальсификатом
 
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