Стало известно, кто из юных лингвистов Башкирии победил на региональном этапе всероссийской олимпиады по английскому языку
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Стало известно, кто из юных лингвистов Башкортостана стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады по английскому языку. По результатам школьного и муниципального этапов в Уфу были приглашены 82 старшеклассника. Олимпиада проходила на факультете романо-германской филологии Башкирского государственного университета.
Учащиеся 9 и 11 классов прошли письменные и устные испытания. Победителем республиканского этапа стал Виктор Ковешников из гимназии №1 города Стерлитамака. Среди призеров 16 участников, представивших Уфу, Салават, Нефтекамск, Туймазы и Янаул, уточнили в пресс-центре БашГУ.
Победители и призеры всероссийского финала получают право поступать без экзаменов на профильные направления всех вузов РФ для обучения на бюджетной основе.
В рамках олимпиады в Уфе для преподавателей школ был организован семинар на тему «Подготовка к ЕГЭ: проблемы и пути их решения». Кроме того, учителям и участникам была показана лаборатория синхронного перевода.