На севере Башкирии провели «Фестиваль торговли и питания» Фото: Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму На севере Башкирии провели «Фестиваль торговли и питания» Фото: Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Караидельском районе республики состоялся «Фестиваль торговли и питания», проведенный в форме праздника с постановкой театральных и концертных номеров на тему бизнеса. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму. Жюри оценивало участников фестиваля по четырем номинациям: «Лучший объект розничной торговли», «Лучший объект общественного питания», «Лучшая пекарня» и «Домашняя кулинария» (здесь оценивались потенциальные предприниматели)

Победителям от имени администрации были вручены денежные сертификаты на приобретение онлайн-касс. На следующем этапе 2 февраля для каждой группы предпринимательства предложат алгоритм дальнейшего развития, который разрабатывается оператором конкурса — Центром делового сопровождения.