В Башкирии четвероклассник организовал фотовыставку «Солнечные дети»
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Ученик четвертого класса средней общеобразовательной школы №4 города Туймазы Роман Ластвука вместе со своими родителями организовал необычную фотовыставку. Героями его фоторабот стали мальчики и девочки с синдромом Дауна. Выставка называется «Солнечные дети». На снимках школьника предстают чистые сердцем, добрые, искренние, одаренные, обладающие необыкновенной интуицией особенные дети. Все эти их качества Роман смог передать с помощью фотокадров. В процессе работы он знакомился с этими детьми, общался с ними. Его удивило, что, несмотря на проблемы со здоровьем, они творят в мастерских, вяжут, шьют, изучают компьютеры, занимаются спортом.
Директор школы Рустам Салихов активно поддержал идею открытия выставки. Учитывая большой общественный резонанс, который вызвали талантливые работы школьника, выставку планируется сделать передвижной, сообщили в администрации муниципалитета.