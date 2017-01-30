В Уфе открывается Республиканская литературная школа для учащихся «КоРифеи» Фото: Ксения Калинина В Уфе открывается Республиканская литературная школа для учащихся «КоРифеи» Фото: Ксения Калинина

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоится торжественное открытие Республиканской литературной школы для учащихся «КоРифеи». Событие произойдет 2 февраля на новой для города культурной площадке — «артистическом чердаке» художественно-графического факультета Башкирского педагогического университета имени М. Акмуллы. В рамках мероприятия будут объявлены авторы лучшей поэтической подборки, лучшего рассказа и лучшего публицистического материала за 2016 год по версии журнала «Бельские просторы».

Литературное содружество «КоРифеи» является учебной площадкой для школьников, пробующих силы в словесном творчестве. Оно существует в Уфе третий год. На встречах содружества начинающие литераторы и журналисты осваивают основы литературного творчества и редактирования, для них проводятся встречи с известными писателями и деятелями культуры, организовываются публикации в печатных изданиях и участие литературных премиях. Теперь содружество становится стартовой площадкой для талантливой молодежи со всей республики — Республиканской литературной школой для школьников «КоРифеи».

«В Год экологии можно вспомнить не только о природной окружающей среде, но и о культурной среде, без которой невозможна жизнь здорового общества. Литературно-художественный журнал «Бельские просторы», возродив традиции «Клуба интеллигенции», уже несколько лет собирает представителей культурной элиты Уфы и республики на форумы и встречи «Культурная среда», — говорят организаторы. — В рамках проекта в Башкортостане, на юге Рифейских гор, известных сейчас как Уральские, встречаются и обмениваются опытом с целью взаимного культурного и интеллектуального обогащения корифеи литературы и искусства и будущие корифеи — пишущая молодежь».