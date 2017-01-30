В Башкирии в 2016 году выявлено 827 коррупционных преступлений - МВД Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии в 2016 году выявлено 827 коррупционных преступлений - МВД Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в 2016 году выявлено 827 коррупционных преступлений. Об этом рассказал врио министра внутренних дел по республике Виктор Михайлов на заседании по вопросу реализации в регионе национального плана противодействия коррупции. Главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин провел координационное совещание с руководителями федеральных и республиканских структур власти, сообщает пресс-служба ведомства.

Виктор Михайлов подчеркнул, что наиболее уязвимая сфера — земельные отношения. За прошедший год в нарушении земельного законодательства уличено 37 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 25 глав сельских советов. Общая сумма причиненного ущерба составила более 6,5 млн рублей.

На совещании привели в пример несколько скандальных историй, связанных с обвинением в коррупции муниципальных чиновников из Уфимского и Абзелиловского районов, которые незаконно передавали земли в собственность своим супругам, обездолив при этом льготников — сирот, инвалидов, многодетные семьи.

Главный федеральный инспектор, обращаясь к участникам заседания, попросил принять дополнительные меры по профилактике коррупционных правонарушений.