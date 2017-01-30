Башкирские Минфин и Минзем намерены перенять передовой опыт по сбору налогов Фото: Минфин РБ Башкирские Минфин и Минзем намерены перенять передовой опыт по сбору налогов Фото: Минфин РБ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Сотрудники двух республиканских министерств — финансов и земельных и имущественных отношений посетили Департамент экономической политики и развития Москвы для изучения опыта реализации налоговой политики. В частности, это переход к налогообложению от кадастра; совершенствование патентной системы; введение торгового сбора. Башкирские чиновники также поинтересовались методами выявления объектов — московские налоговики эффективно применяют big date операторов мобильной связи.

«Департамент экономической политики и развития Москвы за небольшой период обеспечил значительный рост доходов бюджета за счет привлечения имущества для налогообложения, легализации доходов в сфере торговли и услуг, поступлений от трудовых мигрантов. Повысилась доля «устойчивых» доходов, которые не зависят от внешнеэкономической конъюнктуры. Лучшие практики мы обязательно будем внедрять у нас в республике», — резюмировала замминистра финансов РБ Лира Игтисамова.