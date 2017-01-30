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30 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе жилищники просят освободить от машин загруженные кварталы на улицах Революционной и Достоевского

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В Уфе жилищники просят освободить от машин загруженные кварталы на улицах Революционной и Достоевского Фото: ВКонтакте

В Уфе жилищники просят освободить от машин загруженные кварталы на улицах Революционной и Достоевского Фото: ВКонтакте

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Учреждение по благоустройству Ленинского района в ночь на 31 января будет расчищать от снега кварталы с интенсивным движением транспорта в центре города. Очистке подлежит четная сторона улицы Революционной от Карла Маркса до Цюрупы, и обе стороны улицы Достоевского на участке от Ленина до М. Карима.

Жилищники просят жителей и служащих убрать припаркованные на ночь автомобили, иначе машины будут перемещаться на другие места. Вопросы по телефону 223-89-56 (диспетчерская МБУ по благоустройству).

Теги: ЖКХ,уборка снега
 
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