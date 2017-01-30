В Башкирии 855 тысяч пенсионеров с 1 февраля ждет повышение пенсии Фото: Олег Яровиков В Башкирии 855 тысяч пенсионеров с 1 февраля ждет повышение пенсии Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4 процента. В Башкортостане таких насчитывается 855 тысяч человек.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года — 74,27 рубля).

Вместе со страховой пенсией на 5,4 процента проиндексируется фиксированная выплата к ней, она составит 4805,11 рубля.

По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего по Башкортостану Фоата Хантимерова, для финансирования выплаты пенсии в повышенном размере дополнительно потребуется 553 млн рублей ежемесячно.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4 процента всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения своей трудовой деятельности.

В результате средний размер страховой пенсии по старости в республике составит в феврале текущего года 13 тысяч рублей.