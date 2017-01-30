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30 января Понедельник

Уфа   °

В псевдо-реабилитационных центрах Башкирии наркозависимые насильно удерживались и подвергались издевательствам

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В псевдо-реабилитационных центрах Башкортостана насильно удерживались и подвергались издевательствам наркозависимые. Республиканский Следственный комитет по материалам подразделения полиции возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы лиц, страдающих наркоманией.

Версия следствия следующая: с января 2016 по январь 2017 года неустановленные пока сотрудники реабилитационных центров, расположенных в Кушнаренковском районе, незаконно лишили свободы более 15 жителей республики и других регионов России. Граждане были доставлены туда обманным путем и удерживались силой. При этом их лишали пищи за непослушание, обливали холодной водой, не давали спать.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, круга потерпевших и лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: СКР по РБ,незаконное лишение свободы
 
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