В псевдо-реабилитационных центрах Башкирии наркозависимые насильно удерживались и подвергались издевательствам

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В псевдо-реабилитационных центрах Башкортостана насильно удерживались и подвергались издевательствам наркозависимые. Республиканский Следственный комитет по материалам подразделения полиции возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы лиц, страдающих наркоманией.

Версия следствия следующая: с января 2016 по январь 2017 года неустановленные пока сотрудники реабилитационных центров, расположенных в Кушнаренковском районе, незаконно лишили свободы более 15 жителей республики и других регионов России. Граждане были доставлены туда обманным путем и удерживались силой. При этом их лишали пищи за непослушание, обливали холодной водой, не давали спать.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, круга потерпевших и лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.