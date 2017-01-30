В Башкирии судьи готовятся к конкурсу художественной самодеятельности «Таланты Фемиды»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане судьи готовятся к участия в конкурсе художественной самодеятельности «Таланты Фемиды». Первый зональный этап конкурса стартует 17 февраля в районном Доме культуры села Николо-Берёзовка Краснокамского района. Конкурс приурочен к празднованию 95-летия судебной системы в республике. Инициатор творческого состязания — Совет судей Башкортостана совместно с Верховным судом РБ.

В конкурсе примут участие федеральные суды и мировые судьи северо-запада республики. Среди них — Благовещенский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Караидельский, Краснокамский, Нефтекамский, Татышлинский, Янаульский городской, районные суды и мировые участки.

Конкурс проводится для реализации творческих возможностей, развития творческого потенциала работников судебной системы республики. Выступления конкурсантов пройдут в нескольких номинациях: «вокальное искусство», «хореографическое искусство», «театральное искусство».

Победители зональных этапов будут награждены ценными подарками и получат право выступить на гала-концерте.