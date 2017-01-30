В Башкирии разыскиваемый полицией 17-летний подросток сам вернулся домой Фото: МВД по РБ, скриншот из группы Vk

В Башкирии разыскиваемый полицией 17-летний подросток сам вернулся домой Фото: МВД по РБ, скриншот из группы Vk

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашелся 17-летний подросток. Жителя села Ишлы по улице Строительной в Аургазинском районе полиция и волонтеры искали с 20 января текущего года. В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что накануне он самостоятельно вернулся домой. По предварительным данным, всё это время разыскиваемый был с друзьями, но где именно — не уточняется.

В день публикации материала о розыске, молодой человек прокомментировал в группе «Вконтакте», что ушел из дома от приемных родителей. «Мне нет смысла прятаться, потому что я не собирался долго бегать. Просто отдохнуть от приемных родителей хотел. В понедельник поеду сам в полицию», — написал он.

Как сообщалось ранее, в республике ведутся поиски еще одного подростка, ушедшего из дома 14 января.