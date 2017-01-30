Для любителей селфи появился первый летающий чехол Фото: скриншот видео с канала GIGadgets, YouTube Для любителей селфи появился первый летающий чехол Фото: скриншот видео с канала GIGadgets, YouTube

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Для любителей селфи появился первый летающий чехол. Новинку под названием Selfly представили американские разработчики, сообщается в СМИ.

Устройство легко превращается в чехол для смартфона. Чтобы превратить Selfly в дрон, нужно снять его с телефона. С помощью такого гаджета появится возможность делать фронтальные фотографии на телефоне с небольшой высоты. Практичный футляр может использоваться для любого аппарата с дисплеем до шести дюймов. В Selfly есть камера в восемь мегапикселей, способная снимать в Full HD. Из недостатков — слабый аккумулятор, которого хватает на 10 минут работы устройства.

Отмечается, что разработка является альтернативой селфи-палкам, пользующимися популярностью в последние несколько лет. Стоимость летающего чехла не превышает 80 долларов (около пяти тысяч рублей).