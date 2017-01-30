В Башкирии осужденный зарабатывает 216 рублей в день

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В учреждениях УФСИН по Башкортостану осужденный зарабатывает, по итогам 2016 года, в среднем 216 рублей в день. В 2015 эта цифра составляла 183 рубля. Как пояснили в ведомстве, численность осужденных, привлекаемых к оплачиваемым работам на производстве, за год уменьшилось на 500 человек — с 3100 до 2600 (общая численность на 1 января — около 11 тысяч). Вместе с тем выполнение норм выработки выросло с 59,2 до 62,9 процента. Соответственно увеличилась и среднедневная зарплата.

В прошлом году башкирские колонии произвели товаров, выполнили работ и оказали услуг на сумму немногим менее 1 млрд рублей.