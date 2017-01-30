Жителей Башкирии бесплатно обучат основам предпринимательства Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии бесплатно обучат основам предпринимательства Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жителей республики приглашают бесплатно обучиться основам предпринимательской деятельности. Организатор курсов — Центр занятости населения Уфы совместно с Уфимским городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства.

Слушателем курсов может стать любой желающий, включая пенсионеров и инвалидов, которым не противопоказано обучение в образовательных учреждениях общего назначения. Занятия будут проводиться с 6 по 17 февраля.

Получить более подробную информацию можно на сайте уфимской службы занятости.

С 2000 года слушателями бесплатных курсов по основам предпринимательской деятельности стали пять тысяч человек. Из них около 2,9 тысячи — женщины, свыше 1,8 тысячи — молодежь.

В 2016 году слушателями бесплатных бизнес-курсов стали более 270 уфимцев, свыше 170 из которых — женщины.

Большинство тех, или почти 200 человек, прошедших обучение в прошлом году, имеют высшее профессиональное образование. В целом за последние 16 лет количество слушателей, имеющих высшее образование, превысило 1770 человек.