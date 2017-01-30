В Уфе нашли заблудившихся в лесу во время лыжной прогулки подростков Фото: ИА "Башинформ" В Уфе нашли заблудившихся в лесу во время лыжной прогулки подростков Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе спасатели нашли заблудившихся в лесу девочек. В минувшую субботу около 18.30 в городскую службу спасения позвонила девочка и попросила о помощи. Она рассказала, что вместе с подругой каталась на лыжах в лесном массиве недалеко от озера Глубокое, но они потеряли ориентир и заблудились.

На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы. Через час заблудившихся подростков 2001 и 2002 года рождения обнаружили в трех километрах от улицы Новгородской. В медицинской помощи они не нуждались, спасатели доставили юных лыжниц домой, сообщили в городской Службе спасения 112.

Заблудиться может каждый, поэтому «Служба спасения 112» предупреждает — отправляясь в лес, нужно подготовиться заранее. Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, предупредить их, обсудить с ними маршрут и время возвращения. Спасатели рекомендуют обязательно зарядить мобильный телефон, пополнить баланс счета. С собой необходимо взять небольшой запас еды и воды, в зимнее время: термос с горячим чаем и дополнительную теплую одежду, сменные варежки, носки и т.д.

Если Вы поняли, что не можете сориентироваться на месте и не знаете, как выбраться из леса – не паникуйте. Остановитесь и попробуйте восстановить в голове маршрут вашего передвижения. Привлекайте к себе внимание: кричите, шумите всеми доступными способами. На единый номер службы спасения «112» можно звонить без сим-карты, денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.