В Башкирии увеличилась численность «официальных» безработных Фото: Олег Яровиков
В Башкирии увеличилась численность «официальных» безработных
В Башкирии увеличилась численность «официальных» безработных Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Численность официально зарегистрированных безработных в республике по сравнению с серединой января несколько увеличилась и достигла почти 23,5 тысячи человек.
Как сообщили в службе занятости, уровень регистрируемой безработицы в регионе также возрос и составил 1,16 процента.
В настоящее время в республиканском банке вакансий насчитывается 30,7 тысячи рабочих мест, заявленных работодателями. Для сравнения: в начале года в нем содержалась информация о 32,3 тысячи вакансий.