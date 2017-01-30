В Башкирии увеличилась численность «официальных» безработных Фото: Олег Яровиков В Башкирии увеличилась численность «официальных» безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Численность официально зарегистрированных безработных в республике по сравнению с серединой января несколько увеличилась и достигла почти 23,5 тысячи человек.

Как сообщили в службе занятости, уровень регистрируемой безработицы в регионе также возрос и составил 1,16 процента.

В настоящее время в республиканском банке вакансий насчитывается 30,7 тысячи рабочих мест, заявленных работодателями. Для сравнения: в начале года в нем содержалась информация о 32,3 тысячи вакансий.