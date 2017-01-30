В Башкирии индивидуальные дома не подорожали Фото: rb7.ru В Башкирии индивидуальные дома не подорожали Фото: rb7.ru

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике индивидуальные дома не подорожали. По данным портала «Мир квартир», средняя стоимость дома по итогам 2016 года составила немногим более 5,5 млн рублей, «упав» на 0,4 процента. Эксперты составили рейтинг 76 регионов России: Башкортостан оказался на 19 месте по дороговизне индивидуального жилья.

Самые дорогие дома находятся в Москве и стоят в среднем 17,5 млн рублей (этот вид жилья подешевел на 7 процентов). На втором месте оказался Крым: почти 13,6 млн (- 2 процента). На третьем Подмосковье: 13,16 млн рублей (- 4,8). Санкт-Петербург на четвертом месте рейтинга: 11,9 млн (- 5,4).

Самые дешевые дома в Курганской области: 1,87 млн рублей (подешевели на 9,3 процента).

В целом средняя стоимость домовладения выросла в 29 регионах (максимум — на 6,8 процента во Владимирской области) и снизилась в 47 (в среднем на 4 процента). Аналитики отмечают, что на фоне снижения платежеспособности граждан падают объемы строительства частных домов. Вывод: скорее всего, индивидуальные дома продолжат дешеветь.