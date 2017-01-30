Башкирии на оценку качества образования выделено более 29 млн рублей

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостану на оценку качества образования выделено более 29 млн рублей. Соответствующее распоряжение Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Кабмина. Субсидии в размере 540 млн рублей распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Средства предоставляются на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации, пунктов приема экзамена, создание региональных инструментов для проведения оценки качества общего образования, повышение квалификации специалистов.

Оказание государственной поддержки будет способствовать развитию региональных систем оценки качества образования, совершенствованию процедур государственной итоговой аттестации. Будет обеспечена подготовка не менее двух тысяч специалистов по оценке качества общего образования и оценочным материалам.