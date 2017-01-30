Жителям Башкирии не потребуется заранее оформлять визовые документы для поездки в ОАЭ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жителям Башкортостана, впрочем, как и всем россиянам, отныне не потребуется заранее оформлять визовые документы для поездки в Арабские Эмираты. Визы максимум на 30 дней туристам будут выдавать по прилете в аэропорту. По истечении этого срока ее можно будет однократно продлить еще на месяц, сообщает государственное агентство WAM.

Такое решение правительство Эмиратов приняло в целях укрепления связей двух стран, как экономических, так и туристических.

Ранее виза оформлялась в течение недели, ее стоимость составляла 85 долларов. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту ОАЭ турист должен был предъявлять копию электронной визы вместе с паспортом.

В сообщении также отмечается, что за два года в стране побывали 600 тысяч россиян.