«Спортакадемия-ВРЗ» уступила дагестанцам на своем паркете Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»
«Спортакадемия-ВРЗ» уступила дагестанцам на своем паркете
«Спортакадемия-ВРЗ» уступила дагестанцам на своем паркете Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Волейбольный клуб «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) проиграл во втором домашнем матче чемпионата России в Высшей лиге «А» клубу «Дагестан». Если в первом матче хозяева паркета выиграли в пяти сетах, то теперь уступили в четырех — 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 24:26).
У стерлитамакского клуба 36 очков — девятое место.
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