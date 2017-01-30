В центре Уфы отключат холодную воду в ряде организаций и учреждений

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В четверг, 2 февраля, производится замена задвижки водопровода в административном здании на улице Цюрупы, 17. В связи с этим будет отключена холодная вода по следующим адресам: Октябрьской Революции, 7/1, 9 (жилые дома), 9а (Ассоциация охотников и рыболовов РБ), 9 (аптека, поликлиника №49); Цюрупы, 23 (жилой дом), 25 (Центр гигиены и эпидемиологии РБ).

Воды не будет с 10.00 до 20.00.