«Агиделевка» Ольга Сосина помогла сборной России разгромить американок на зимней Универсиаде-2017 Фото: Дмитрий Слезин «Агиделевка» Ольга Сосина помогла сборной России разгромить американок на зимней Универсиаде-2017 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Алматы женская студенческая сборная России по хоккею с шайбой провела свой первый матч в рамках зимней Универсиады-2017. Россиянки встречались со сборной США и разгромили ее со счетом 7:1.

Нападающая уфимской «Агидели» Ольга Сосина набрала два очка (гол плюс пас). Еще три представительницы уфимской команды — защитники Инна Дюбанок и Анна Шибанова, а также форвард Элина Митрофанова — результативными баллами не отметились.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 2 февраля против сборной Японии.