«РГС-Медицина» в Башкортостане: Диспансеризация - лучший способ профилактики заболеваний

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УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в текущем году будет проводиться диспансеризация для застрахованных лиц, достигших следующего возраста (полных лет): 21, 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленный на углубленное обследование состояния здоровья граждан, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования.

Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, проходят профилактический осмотр ежегодно вне зависимости от возраста.

Основная цель диспансеризации - раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России, а также основных факторов риска их развития.

Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования и паспорта в поликлинике к которой застрахованное лицо прикреплено для получения первичной медико-санитарной помощи.

ООО «РГС-Медицина» обращает особое внимание: в течение 2017 года информация о месте и дате проведения диспансеризации будет доводиться до сведения застрахованных лиц в индивидуальном порядке через смс-уведомления, телефонные обзвоны, почтовые рассылки и иные способы информирования с использованием контактной информации, указанной застрахованными лицам при получении полиса ОМС в заявлении о выборе (замене) СМО.

Индивидуальное информирование будет проводиться в определенной очередности после согласования с медицинскими организациями списков застрахованных лиц, подлежащих приглашению на диспансеризацию в соответствии с планами проведения диспансеризации и иных профилактических мероприятий в медицинских организациях.

По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные лица могут получить подробную информацию по телефону контакт-центра филиала ООО «РГС-Медицина» в Республике Башкортостан - 8-800-77-58-590 (звонок бесплатный).

— Центральный офис ООО «Росгосстрах-Медицина» — «Росгосстрах-Башкортостан-Медицина» — Уфа, ул.Менделеева, д.128/1 (пн-пт: 08:30-17:30 сб: 10:00-16:00 вс: выходной, +7 (347) 222-84-94);

— Дополнительные офисы — Уфа, ул.Юрия Гагарина, д.6[/a] — (пн-пт: 09:00-18:30 сб-вс: выходной, +7 (347) 241-25-17); проспект Октября, д.56, каб.43 (пн-пт: 09:00-18:30 сб-вс: выходной, +7 (347) 237-95-92); ул.Правды, д.20 (пн-пт: 08:30-18:00 сб-вс: выходной, +7 (347) 227-03-54).