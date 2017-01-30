В Башкирии единороссы приобретут автомобиль для сельского Дома культуры

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в рамках проекта «Местный Дом культуры» единороссы приобретут автомобиль «ГАЗель». В селе Осиновка Бирского района прошли общественные слушания по распределению средств. Межпоселковая клубная система Бирского района подала заявку на участие в проекте и оказалось в числе тех, кому выделена солидная финансовая поддержка на укрепление материально-технической базы. Сельское поселение получит 1 млн 33 тысячи рублей, пояснили в пресс-службе регионального отделения партии.

Общим голосованием приняли решение приобрести «ГАЗель». Проблема с транспортом для сельских клубов стоит очень остро. Творческие коллективы часто выезжают в соседние сельские поселения с концертами. Кроме того, в отдаленных деревнях с небольшой численностью населения клубы закрыты в ходе оптимизации. Со своим автобусом появится возможность направить туда концертные бригады, лекторские группы. Приобретенным транспортным средством будут пользоваться все сельские клубы района. Один Осиновский Дом культуры не сможет обеспечить его стопроцентную загруженность, хотя здесь действуют 10 клубных формирований.

Осиновский СДК будет в числе первых участников проекта «Местный Дом культуры». В следующем году он планирует получить средства на капитальный ремонт и открытия на его базе многофункционального учреждения культуры. Рабочая группа в составе специалистов Республиканского центра народного творчества, Национального музея РБ, Национальной библиотеки имени Заки Валиди уже побывала на объекте в ноябре прошлого года.

В этом году партия «Единая Россия» инициировала четыре новых проекта: «Наш двор», «Парки малых городов», Театры малых городов» и «Местный Дом культуры».