В Уфе приостановили работу парикмахерской из-за антисанитарии Фото: открытый источник
В Уфе приостановили работу парикмахерской из-за антисанитарии
В Уфе приостановили работу парикмахерской из-за антисанитарии Фото: открытый источник
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе приостановили работу парикмахерской на 60 суток. Как сообщили в Роспотребнадзоре по РБ, ведомство получило жалобу от потребителей по поводу антисанитарии. Инспекторы провели плановую проверку и установили, что в парикмахерской индивидуальный предприниматель оказывала услугу по проколу мочек ушей, не имея разрешения на медицинскую деятельность. Рассмотрев административное дело, суд приостановил работу ИП в парикмахерской на улице Гвардейской. Для возобновления работы предпринимателю придется получить разрешение Роспотребнадзора.