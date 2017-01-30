ФК «Уфа» обыграл болгарский «Берое» на Кипре Фото: ФК «Уфа» ФК «Уфа» обыграл болгарский «Берое» на Кипре Фото: ФК «Уфа»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Футбольный клуб «Уфа» провел первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Айя-Напе (Кипр). Соперником нашей команды стал чемпион Болгарии сезона 1985/1986 гг., двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны ФК «Берое» из города Стара-Загора.

Уфимцы победили, забив по мячу в каждом из таймов. Сначала отличился Иван Пауревич, во втором тайме пенальти реализовал Слай.

2 февраля «Уфа» встретится с другим болгарским клубом — «Левски».