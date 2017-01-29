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29 января Воскресенье

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В Уфе жилищники просят освободить улицу Коммунистическую

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В Уфе жилищники просят освободить улицу Коммунистическую Фото: администрация Уфы

В Уфе жилищники просят освободить улицу Коммунистическую Фото: администрация Уфы

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В воскресенье 29 января с 20.00 до 00.00 очистка снега запланирована на улице Коммунистической от здания МВД до перекрестка с улицей Аксакова. Жилищно-коммунальные службы просят жителей и сотрудников расположенных на этой линии организаций освободить улицу от транспорта. В противном случае автомобили будут эвакуироваться, предупредили в МБУ по благоустройству Ленинского района. Номер диспетчерской 233-89-56.

Теги: благоустройство,уборка,снег
 
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